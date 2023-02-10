  • 20°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AI熱改朝換代 危與機及早綢繆

財金專欄 2023/02/10

分享：

分享：

ChatGPT熱潮捲全球，中外市場一窩蜂追捧，內地官媒亦連發評論降溫，呼籲不要瞎炒。「人工智能生成內容」（AIGC）技術當前未臻完善，易生錯誤，強如Google亦馬失前蹄，但人工智能（AI）觸發的變革

...

欄名 : 社評

最新專欄文章

美總統大選開跑 拜登民粹求連任
2023/02/09
美總統大選開跑 拜登民粹求連任
中東商機潛力厚 港財金早着先鞭
2023/02/08
中東商機潛力厚 港財金早着先鞭
便捷通關利往還 旅業搶客爭先機
2023/02/07
便捷通關利往還 旅業搶客爭先機
中美錯過「元宵會」 氣球「爆破」怎修補
2023/02/06
中美錯過「元宵會」 氣球「爆破」怎修補
全通關千呼萬喚 港復常迎難而上
2023/02/04
全通關千呼萬喚 港復常迎難而上
人工智能 Google 微軟（Microsoft，美：MSFT） 百度集團—SW（09888） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 馬斯克 商湯－W（00020） 美元

下一篇文章

AI消滅職位能力 更勝全球化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中字股實力談 - 資產重組後 國電高增長
資產重組後 國電高增長
有政戲 - 簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力
簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力
美總統大選開跑 拜登民粹求連任
美總統大選開跑 拜登民粹求連任
專家樓論 - 二手樓價快步走 觸底回升橫行
二手樓價快步走 觸底回升橫行
國情知聞 - 城市收縮 經濟新題
城市收縮 經濟新題
選股情報 - 鷹鳴鴿應
鷹鳴鴿應