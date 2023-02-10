AI熱改朝換代 危與機及早綢繆 財金專欄 2023/02/10 分享： 分享： ChatGPT熱潮捲全球，中外市場一窩蜂追捧，內地官媒亦連發評論降溫，呼籲不要瞎炒。「人工智能生成內容」（AIGC）技術當前未臻完善，易生錯誤，強如Google亦馬失前蹄，但人工智能（AI）觸發的變革 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 社評 最新專欄文章 美總統大選開跑 拜登民粹求連任 2023/02/09 美總統大選開跑 拜登民粹求連任 中東商機潛力厚 港財金早着先鞭 2023/02/08 中東商機潛力厚 港財金早着先鞭 便捷通關利往還 旅業搶客爭先機 2023/02/07 便捷通關利往還 旅業搶客爭先機 中美錯過「元宵會」 氣球「爆破」怎修補 2023/02/06 中美錯過「元宵會」 氣球「爆破」怎修補 全通關千呼萬喚 港復常迎難而上 2023/02/04 全通關千呼萬喚 港復常迎難而上 人工智能 Google 微軟（Microsoft，美：MSFT） 百度集團—SW（09888） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 馬斯克 商湯－W（00020） 美元