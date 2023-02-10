AI熱改朝換代 危與機及早綢繆

ChatGPT熱潮捲全球，中外市場一窩蜂追捧，內地官媒亦連發評論降溫，呼籲不要瞎炒。「人工智能生成內容」（AIGC）技術當前未臻完善，易生錯誤，強如Google亦馬失前蹄，但人工智能（AI）觸發的變革

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