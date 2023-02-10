業績快報受落 利內銀估值提升  

港股於1月份走高後，2月份稍為調整。建銀國際指出，隨着近期大市調整之後，鑑於中國金融體系中短期尾部風險的緩解，預期內銀股的估值將可進一步上漲。

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建銀國際又指，整體資產質量將在2023年度中期趨於穩定。MSCI中國銀行指數自2022年11月22日以來的絕對回報率為21%，年初以來升幅亦為3%，分別落後於MSCI 中國指數變幅的48%及10%。

2022年內銀面對挑戰 盈利表現仍樂觀

根據17家已披露業績快報的內銀，反映2022年內銀行業在充滿挑戰，上市內銀總歸屬利潤按年增長16%，至4,030億元人民幣。較彭博共識稍為高出0.3%。其中規模較小的內銀表現較好。

收入方面，該17家內銀的總收入按年僅微升4%，至1.1萬億元人民幣，稍為低於彭博市場預期1.7%。主要由於因於交易收入的波動，隨着在岸收益率曲綫自2022年第四季以來向上移動，這對中國銀行不利。到2022財年年底，費用收入也可能疲弱。鑑於收入疲軟，反映總利潤的窄幅增長來自信貸成本下降和部分稅收支出下降。

建銀國際指出，在其覆蓋的4家銀行公布的2022年第4季不良貸款初步數據按季持平或略微上升 1至2個基點。主要受惠於內銀加大力度保持良好的資產質量。

預期2023年內銀利潤穩步上升

對於2023年內銀的業績，預期或經營業績穩定的一年。政策方面，持續的政策支持，包括房地產行業、中小企業等；以及緩解尾部風險將繼續有助於維持內銀經營業績。

預期內銀2023年的利潤/撥備前利潤按年增7%/8%，從而降低新不良貸款的形成。圍繞中國金融科技的情緒改善也讓內銀有望重新評級，特別是對於數字化成果更加明顯的銀行。

選股方面，建銀國際維持對內銀H股「跑贏大市」，其中預期招商銀行 （03968） 為今次內銀升浪中的最較選擇。

報告來源：建銀國際

編輯：錢家鋒

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