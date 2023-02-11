越秀內房最強 銷售錄正增長

港股昨日下跌，恒指今周跌穿中期上升軌，小心下周急挫。但越秀地產（00123）昨日逆市上升，隨着上周奪得北京兩幅土地，2022年銷售規模錄得8.6%增長，除了達到年初目標外，也是房企中唯一銷售正增長公司

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