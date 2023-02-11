越秀內房最強 銷售錄正增長 財金專欄 2023/02/11 分享： 分享： 港股昨日下跌，恒指今周跌穿中期上升軌，小心下周急挫。但越秀地產（00123）昨日逆市上升，隨着上周奪得北京兩幅土地，2022年銷售規模錄得8.6%增長，除了達到年初目標外，也是房企中唯一銷售正增長公司 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 股神劈貨 領展大折讓抽水 港股要防上落市變大跌市（第四版） 2023/02/10 股神劈貨 領展大折讓抽水 港股要防上落市變大跌市（第四版） 中字股實力談 - 比亞迪電子 重拾增長 2023/02/10 比亞迪電子 重拾增長 中字股實力談 - 【牛市密碼3】中央政府換屆 儲定彈藥入市（第四版） 2023/02/09 【牛市密碼3】中央政府換屆 儲定彈藥入市（第四版） 中字股實力談 - 資產重組後 國電高增長 2023/02/09 資產重組後 國電高增長 中字股實力談 - 北水彈弓手 恒指210勢危（第四版） 2023/02/08 北水彈弓手 恒指210勢危（第四版） 每股盈利 市盈率 國企內房股 頭肩底 北京 大灣區 越秀地產（00123） 人民幣 板塊 銀行