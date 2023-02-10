中港通關後，豪宅市場率先起動，除大碼交易量顯著上升，造價亦拾級而上。富豪真金白銀入市掃貨，除有助提振市場氣氛，亦為後市復甦奠定基礎。

通關帶動豪宅交投回升

本地家族掃何文田新盤5伙

富豪重新部署加快追逐豪宅

自中港實施首階段通關以來，豪宅交投持續升溫，單計一手市場，首階段通關的30日，已錄得35宗造價逾5,000萬元成交，對比通關前30天飈升14宗或67%，同時破頂個案不絕，期內最少5宗屬該類銀碼的新高價交易，如鴨脷洲新盤凱玥，有單位以逾1.83億元售出，呎價50,531元，創下鴨脷洲標準分層戶造價呎價新高紀錄。

豪宅因涉及銀碼較大，一向以來被視為實力較雄厚的買家囊中物，買家背景多如城中富商、大企業家，甚至老牌家族等，如近期就有本地大家族動用約4.75億元豪掃何文田一個新盤5伙，是自去年跌市以來少見的大手掃貨情況。

富豪重新部署加快追逐豪宅，反映醒目資金對後市投下信心一票，有意趕在樓價明顯反彈前，加快撈貨，對當前市場上入市取態仍猶豫不決的星斗市民有一定刺激及啟示作用，為後市復甦帶來正面幫助。

事實上，豪宅樓價近年表現跑贏大市，以差餉物業估價署數據顯示，去年私人住宅售價指數按年呎跌15.8%，當中實用面積1,075平方呎或以下的A至C類中小型單位，按年挫15.91%，反觀，實用面積1,076平方呎或以上的D及E類大單位，按年僅跌6.78%。