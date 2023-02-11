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樓市釋出三大轉勢訊號

地產 14:00 2023/02/11

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近期樓市回暖，除了二手樓價指數回升外，從成交量、息口、睇樓量3大現象，均見到市場釋出見底訊號，隨着新盤推盤潮出現，復甦趨勢有機會加快。

  • 周末成交量睇樓量 漸回暖
  • 拆息回落 發展商紛推盤

樓價指數走勢向好，中原城市領先指數（CCL）重上160點，屬近3個月首次，雖然跟180點關口的橫行區域，仍有一段距離，不過從近期市場釋出的訊號，樓市有回勇迹象。

先說成交量，對上一個周末（2月4日至5日）的10大屋苑成交量回升至22宗，不但按周升7成，而且重上20宗以上關口，按照以往走勢，20宗以上屬於偏旺、10宗以下屬利淡、介乎10至20宗之間則為中性，反映二手市場的確正在回暖。


再看睇樓量，按利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑，本周末預約睇樓量錄得1,205組，按周增加1.3%，連升三周，雖然距離以往大旺市的1,500組，似乎仍有距離，但從睇樓量連升三周，反映潛在買家睇樓意慾增加，亦有利於接着的樓市復甦。

最後便是息口走勢。去年樓價大跌，有相當因素來自憂慮持續而大幅的加息，影響入市情緒，不過近期港元拆息率先回落，最新一個月拆息（H，hibor）為2.24厘，屬於去年9月中以來的低位，以市場普遍息率H加1.3厘計算，息口開始趨向低於鎖息上限，買家將開始真正感受到息口回落。


事實上，隨着以上3大信息釋放，再加上發展商加快推盤，當新盤市場恢復熾熱，亦有望帶動二手樓市加速復甦。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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