一文看清 港股歷次「牛回頭」 券商：調整後 續向前

恒指從去年11月1日開始見底回升，至今年1月27日短期見頂，今年高位22700點已累計回調逾1,500點，本輪恒指最大幅度回吐達到7.1%。廣發證券總結港股過去十年歷次「牛回頭」，發現港股目前的回調壓力已經差不多被消化，後續仍會繼續向前。

廣發證券總結過去歷次「牛回頭」，恒指平均回調幅度為11.7%，時長平均為2至3月，主要回調原因有三個：1.中國經濟復甦節奏波折；2.美債利率及美元反彈；3.美股急跌。

廣發證券指，歷次「牛回頭」起點，往往是行情修復至恒指遠期PE均值附近，之後行情的驅動就會從估值轉向盈利，而本輪恒指PE高點已經接近歷史中樞。

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從RSI（相對強弱指數）看，歷次回調前恒指RSI均達「超買」水平，經歷回調後RSI回落至中性偏低水平；而今次回調恒指RSI高點已超越歷次回調前的水平至罕見超買區間；但經歷春節假期後的調整，截至2023年2月7日，恒指RSI錄得51.4，基本回落至中性水平。

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