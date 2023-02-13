  • 21°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 10:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一文看清 港股歷次「牛回頭」 券商：調整後 續向前

財金 09:30 2023/02/13

分享：

分享：

恒指從去年11月1日開始見底回升，至今年1月27日短期見頂，今年高位22700點已累計回調逾1,500點，本輪恒指最大幅度回吐達到7.1%。廣發證券總結港股過去十年歷次「牛回頭」，發現港股目前的回調壓力已經差不多被消化，後續仍會繼續向前。

廣發證券總結過去歷次「牛回頭」，恒指平均回調幅度為11.7%，時長平均為2至3月，主要回調原因有三個：1.中國經濟復甦節奏波折；2.美債利率及美元反彈；3.美股急跌。

廣發證券指，歷次「牛回頭」起點，往往是行情修復至恒指遠期PE均值附近，之後行情的驅動就會從估值轉向盈利，而本輪恒指PE高點已經接近歷史中樞。

    點擊圖片放大
    +2

從RSI（相對強弱指數）看，歷次回調前恒指RSI均達「超買」水平，經歷回調後RSI回落至中性偏低水平；而今次回調恒指RSI高點已超越歷次回調前的水平至罕見超買區間；但經歷春節假期後的調整，截至2023年2月7日，恒指RSI錄得51.4，基本回落至中性水平。

    點擊圖片放大

......

訂戶可登入繼續瀏覽。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

最新專欄文章

是鷹還是鴿？瑞信陶冬拆解鮑威爾最新講話
2023/02/11
是鷹還是鴿？瑞信陶冬拆解鮑威爾最新講話
國泰君安：港股這些板塊估值已偏貴
2023/02/10
國泰君安：港股這些板塊估值已偏貴
好壞參半？10圖看清內地春節消費數據
2023/02/01
好壞參半？10圖看清內地春節消費數據
炒消費復甦看哪個行業？最新調查揭示內地市民消費取向
2023/01/20
炒消費復甦看哪個行業？最新調查揭示內地市民消費取向
日央行幣策維持寬鬆 換日圓 炒股 都要留意（第二版）
2023/01/19
日央行幣策維持寬鬆 換日圓 炒股 都要留意（第二版）
個股分析 經濟衰退 市場動向 宏觀分析 技術分析 大行報告 中國市場 貨幣政策 經濟數據表現

下一篇文章

日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛
日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛
【通脹偵察站】德央行：歐洲須果斷加息防通脹預期失控（持續更新）
【通脹偵察站】德央行：歐洲須果斷加息防通脹預期失控（持續更新）
各國擁抱去全球化 迎接製造業歸家
各國擁抱去全球化 迎接製造業歸家
國泰君安：港股這些板塊估值已偏貴
國泰君安：港股這些板塊估值已偏貴
專家樓論 - 樓市釋出三大轉勢訊號
樓市釋出三大轉勢訊號
啟德供應龐大 消化時間漫長
啟德供應龐大 消化時間漫長