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沈建光：內房下半年復甦加快

財金 09:30 2023/02/14

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京東集團首席經濟學家沈建光接受《MoneyTimes》專訪時說，內房開局差是意料之內的事，但他說目前看來，各種支持政策仍會繼續出台，預料內房在下半年的復甦會加快。

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內房方面，1月出爐的數據仍延續去年的頹勢，無論是銷售還是房企拿地數據。

    點擊圖片放大

不過沈建光指，由於有春節因素，因此數據差是正常的。他說，目前見到二手房的熱度有所增加，這是一個好的信號，不過他亦說內房面臨多重結構性問題，雖然出台了多項支持措施，但仍需要一段時間才能夠看到明顯復甦。

「問題在哪里？要老百姓的預期改變，是需要一段時間的。不是說政策一落地，就馬上響應，這個不是這麽發生的。」 

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...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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