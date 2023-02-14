沈建光：內房下半年復甦加快

京東集團首席經濟學家沈建光接受《MoneyTimes》專訪時說，內房開局差是意料之內的事，但他說目前看來，各種支持政策仍會繼續出台，預料內房在下半年的復甦會加快。

▼ 點擊圖片放大

內房方面，1月出爐的數據仍延續去年的頹勢，無論是銷售還是房企拿地數據。

▼ 點擊圖片放大

不過沈建光指，由於有春節因素，因此數據差是正常的。他說，目前見到二手房的熱度有所增加，這是一個好的信號，不過他亦說內房面臨多重結構性問題，雖然出台了多項支持措施，但仍需要一段時間才能夠看到明顯復甦。

「問題在哪里？要老百姓的預期改變，是需要一段時間的。不是說政策一落地，就馬上響應，這個不是這麽發生的。」

人民幣年底或見6.5

，，，，，，

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽。

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...