晉達馬文暢：消費需求待釋放 自下而上尋寶

晉達中國股票投資組合經理馬文暢在接受《MoneyTimes》專訪時表示，後疫情時期，過去被抑壓的消費需求有望釋放。

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馬文暢指，中國重啟經濟的速度，超過市場預期，市場對內地2023年的經濟增長預期也有所上調，但要思考經濟增長的推動力從何而來。首先，出口在去年的高基數和今年的外部環境，即歐美經濟增速可能放緩下，會受到挑戰。

第二，內房方面，今年房地產對經濟的拖累會減退，政府對行業的政策已進行比較重要的調整，像去年底的「金融16條」就增加了房企紓困力度。加上，在「房住不炒」這個指導性政策基礎上，「二套房」已被認定為消費而非投機。

她指，接下來須看到房企交付未完工項目，及居民收入預期提高。因此，房地產行業按年的增速應該仍會偏弱，市場亦預期今年下半年才會温和地復甦。

因此馬文暢認為，市場可能更期望消費能帶動經濟增長。馬文暢表示，消費在過去疫情3年中受到較強抑壓，尤其後半段，特別是年輕人的失業率比較高。接下來因為疫情放寬，經濟活動逐漸恢復，失業率亦將慢慢下降，大家對居民收入的預期會變好，繼而拉動消費。

她續指，疫情期間中國居民儲蓄增加得比較多，有一部分超額儲蓄。超額儲蓄中有一部分被逐漸釋放出來，亦能帶動消費。

人民銀行公布，2022年人民幣存款增加26.3萬億元（人民幣，下同），其中，住戶存款增加17.8萬億元。「但是釋放過程可能相對較温和，並不會一蹴而就，一下子爆發地釋放。這並不是市場主要預期。」

選股：「自上而下」尋寶

不過，馬文暢強調，每個板塊都有機會找到投資機會，她更偏向以個別公司的基本面入手，「由下而上」地揀選合選股份。在綜合基本面、估值和宏觀等因素後，她所挑選的股份來自互聯網、家電、白酒等消費相關板塊。

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