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揀股好過炒大市 安聯投資陳致強：選股留意4因素

財金猛人追蹤 07:10 2023/02/13

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安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強在接受《Money Times》專訪時表示，在複雜多變的投資環境中，須採取由下而上（Bottom Up）的選股策略，關注個別企業的盈利前景及現金流。

他認為，投資者在選擇股份時，可留意4個因素，包括︰

1）公司估值

2）催化劑（如政策扶持、管理層變動）

3）企業盈利前景

4）現金流狀況

更深入分析，可詳閱《安聯投資陳致強︰港股炒波幅 關注盈利前景》（加入主文 文章連結）

「在高利率年代，要避開沒有盈利、沒有正現金流，只炒憧憬的公司。」

未來港股大市可能只會在波幅上落，有點像日本股市那樣，不會出現大牛市，只有炒波幅，但即使大市表現一般，都會有個別公司表現好。

陳致強續表示，市場氣氛自去年11月起大幅改善，主要受到中國重新開放帶來的提振，但市場目前已大致反映經濟復常的利好消息，相信港股若要進一步回升，須有內地的正面刺激經濟措施配合，以及企業盈利帶動。

三大因素影響投資環境可點擊下圖查看。

    點擊圖片放大
    +2

他續指，「香港股市自去年11月以來強勁反彈，2月出現調整實屬正常。如果3月兩會時，內地繼續釋放支持經濟的信息，明確表示支持民營經濟、重新支持房地產市場發展等，料可支持『牛市』出現。」

不過，陳致強認為，若3月內地公布的政策未能超越市場預期，未必能成為推動大市回升的正面催化劑，恒指今年有機會只是波幅上落。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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