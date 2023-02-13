銀行定存息率懶人包  7日即食18厘

銀行定存競爭愈趨激烈，各出奇謀搶新客，甚至愈短期的定存息口反而愈高！

存戶可兵分多路，食盡各家茶禮，下文歸納多間銀行的高息定存計劃，定存期涵蓋7日短息至1年長息，息率介乎4至18厘。存戶可根據自己能力，選擇合適的定存計劃，賺盡利息。

短息之選

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

7日高息之選為中銀香港。中銀香港客戶經BoC Pay或手機銀行開立「特優定期存款（電子利是）」，即可享有優惠。年利率18厘，但只提供7日存款期，在存款上限10萬元的情況下，可獲利息345元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

若嫌不夠，可選星展銀行，在符合資格的情況下（詳見組圖），存入50萬元，賺盡10厘息，7天賺972.2元。上述定存的存款上限為500萬元。

▼ 點擊圖片放大 +2

如將定存期限拉長至1個月，仍有高息銀行可選。

Mox Bank門檻低，1元即可開戶，在存款上限5萬元的情況下，1個月可獲10厘息，收417元。



中期息之選

......更多內容，用戶請登入。

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。訂戶可按此登入盡覽，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...