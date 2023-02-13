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銀行定存息率懶人包  7日即食18厘

研究報告 08:30 2023/02/13

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銀行定存競爭愈趨激烈，各出奇謀搶新客，甚至愈短期的定存息口反而愈高！

存戶可兵分多路，食盡各家茶禮，下文歸納多間銀行的高息定存計劃，定存期涵蓋7日短息至1年長息，息率介乎4至18厘。存戶可根據自己能力，選擇合適的定存計劃，賺盡利息。

短息之選

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7日高息之選為中銀香港。中銀香港客戶經BoC Pay或手機銀行開立「特優定期存款（電子利是）」，即可享有優惠。年利率18厘，但只提供7日存款期，在存款上限10萬元的情況下，可獲利息345元。

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若嫌不夠，可選星展銀行，在符合資格的情況下（詳見組圖），存入50萬元，賺盡10厘息，7天賺972.2元。上述定存的存款上限為500萬元。

    點擊圖片放大
    +2

如將定存期限拉長至1個月，仍有高息銀行可選。

Mox Bank門檻低，1元即可開戶，在存款上限5萬元的情況下，1個月可獲10厘息，收417元。


中期息之選

......更多內容，用戶請登入。

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
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...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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