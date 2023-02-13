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高息股備忘錄 今周共3股除淨

研究報告 15:23 2023/02/13

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3隻港股將於未來一周除淨，本文經已歸納並整理高息股備忘，「收息一族」記低以下日子！

最近市場焦點落在領展 （00823） 公布上市以來首次供股的消息。此外，值得留意渣打集團 （02888） 擬派末期息，將於2月22日除淨，股息待定。另外，迅銷 （06288） 擬派第二次中期息，將於2月27日除淨，股息待定。

奧思集團 （01161） 派4厘息為本周榜首
奧思集團 於2月14日（本周二）除淨，派末期息0.075元，無中期息，全年共派息0.075元，全年股息率4.6%。

    點擊圖片放大
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專訪 安聯投資陳致強 評後市3大風險 【下一頁

中教控股 （00839）

中教控股於2月15日（本周三）除淨，派末期息0.39元，無中期息，全年共派息0.39元，全年股息率3.2%......更多內容，用戶請登入。

（持續更新）

編輯：鍾采餘

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。訂戶可按此登入盡覽，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。 

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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