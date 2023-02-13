高息股備忘錄 今周共3股除淨

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內地掀「裝修」潮 家電股有新支持
3隻港股將於未來一周除淨，本文經已歸納並整理高息股備忘，「收息一族」記低以下日子！
最近市場焦點落在領展 （00823） 公布上市以來首次供股的消息。此外，值得留意渣打集團 （02888） 擬派末期息，將於2月22日除淨，股息待定。另外，迅銷 （06288） 擬派第二次中期息，將於2月27日除淨，股息待定。
奧思集團 （01161）
派4厘息為本周榜首
奧思集團 於2月14日（本周二）除淨，派末期息0.075元，無中期息，全年共派息0.075元，全年股息率4.6%。
專訪 安聯投資陳致強 評後市3大風險 【下一頁】
中教控股 （00839）
中教控股於2月15日（本周三）除淨，派末期息0.39元，無中期息，全年共派息0.39元，全年股息率3.2%......更多內容，用戶請登入。
（持續更新）
編輯：鍾采餘
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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes
欄名 : 券商有路捉