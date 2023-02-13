高息股備忘錄 今周共3股除淨 現買入穩袋4厘息

3隻港股將於未來一周除淨，本文經已歸納並整理高息股備忘，「收息一族」記低以下日子！

最近市場焦點落在領展 （00823） 公布上市以來首次供股的消息。此外，值得留意渣打集團 （02888） 擬派末期息，將於2月22日除淨，股息待定。另外，迅銷 （06288） 擬派第二次中期息，將於2月27日除淨，股息待定。

奧思集團 （01161） 派4厘息為本周榜首

奧思集團 於2月14日（本周二）除淨，派末期息0.075元，無中期息，全年共派息0.075元，全年股息率4.6%。

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中教控股 （00839）









中教控股於2月15日（本周三）除淨，派末期息0.39元，無中期息，全年共派息0.39元，全年股息率3.2%......更多內容，用戶請登入。

（持續更新）

編輯：鍾采餘

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