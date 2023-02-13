歐美好壞因素對掉 不利美元

冬季過去，歐洲能源危機暫告一段落。相反美國政府債務危機才剛上演。

本周二（14日）美國將公布通脹數字（CPI），市場估計1月美國年通脹率將由去年12月的6.5%回落至6.2%水平。

當數字公布，肯定會對美

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