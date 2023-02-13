歐美好壞因素對掉 不利美元 財金專欄 2023/02/13 分享： 分享： 冬季過去，歐洲能源危機暫告一段落。相反美國政府債務危機才剛上演。 本周二（14日）美國將公布通脹數字（CPI），市場估計1月美國年通脹率將由去年12月的6.5%回落至6.2%水平。 當數字公布，肯定會對美 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元長遠目標1.12美元 今日 歐元長遠目標1.12美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 日圓支持位134 今日 日圓支持位134 澳元目標73美仙 今日 澳元目標73美仙 紐元徘徊62至65美仙 今日 紐元徘徊62至65美仙 你可能感興趣 歐元長遠目標1.12美元 今日 01:00 歐元長遠目標1.12美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 01:00 英鎊1.24美元阻力重 日圓支持位134 今日 01:00 日圓支持位134 最新專欄文章 加元阻力位1.33 今日 加元阻力位1.33 紐元徘徊62至65美仙 今日 紐元徘徊62至65美仙 澳元目標73美仙 今日 澳元目標73美仙 日圓支持位134 今日 日圓支持位134 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 經濟 美國 美元 英國 通脹 歐洲 美滙指數 貨幣政策 英鎊 基金