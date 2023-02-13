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歐元長遠目標1.12美元

財金專欄 2023/02/13

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隨冬季結束，面對能源危機的歐洲，其最壞時刻已過。論息率，美國加息周期快見頂，歐洲由於加息起步較慢，相對還有較大加息空間。至於看好歐元現今較大風險，是土耳其及敘利亞地震後會否湧現大量難民進入歐洲。歐元較

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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