歐元長遠目標1.12美元 財金專欄 2023/02/13 分享： 分享： 隨冬季結束，面對能源危機的歐洲，其最壞時刻已過。論息率，美國加息周期快見頂，歐洲由於加息起步較慢，相對還有較大加息空間。至於看好歐元現今較大風險，是土耳其及敘利亞地震後會否湧現大量難民進入歐洲。歐元較 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐美好壞因素對掉 不利美元 今日 歐美好壞因素對掉 不利美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 日圓支持位134 今日 日圓支持位134 澳元目標73美仙 今日 澳元目標73美仙 紐元徘徊62至65美仙 今日 紐元徘徊62至65美仙 你可能感興趣 歐美好壞因素對掉 不利美元 今日 01:00 歐美好壞因素對掉 不利美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 01:00 英鎊1.24美元阻力重 日圓支持位134 今日 01:00 日圓支持位134 最新專欄文章 加元阻力位1.33 今日 加元阻力位1.33 紐元徘徊62至65美仙 今日 紐元徘徊62至65美仙 澳元目標73美仙 今日 澳元目標73美仙 日圓支持位134 今日 日圓支持位134 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 經濟 美國 美元 英國 通脹 歐洲 美滙指數 貨幣政策 英鎊 基金