英鎊1.24美元阻力重 財金專欄 2023/02/13 分享： 分享： 英倫銀行於本月初議息會暗示加息周期近尾聲，但英國12月年通脹率卻高企10.5%，是七大貨幣中最高。假使通脹高企不下，英倫銀行為免損害經濟又不願加息，這可不利英鎊。不要忘記，4月1日英國將如期加稅，這或 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐美好壞因素對掉 不利美元 今日 歐美好壞因素對掉 不利美元 歐元長遠目標1.12美元 今日 歐元長遠目標1.12美元 日圓支持位134 今日 日圓支持位134 澳元目標73美仙 今日 澳元目標73美仙 紐元徘徊62至65美仙 今日 紐元徘徊62至65美仙 你可能感興趣 歐美好壞因素對掉 不利美元 今日 01:00 歐美好壞因素對掉 不利美元 歐元長遠目標1.12美元 今日 01:00 歐元長遠目標1.12美元 日圓支持位134 今日 01:00 日圓支持位134 最新專欄文章 加元阻力位1.33 今日 加元阻力位1.33 紐元徘徊62至65美仙 今日 紐元徘徊62至65美仙 澳元目標73美仙 今日 澳元目標73美仙 日圓支持位134 今日 日圓支持位134 歐元長遠目標1.12美元 今日 歐元長遠目標1.12美元 經濟 美國 美元 英國 通脹 歐洲 美滙指數 貨幣政策 英鎊 基金