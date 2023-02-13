英鎊1.24美元阻力重

英倫銀行於本月初議息會暗示加息周期近尾聲，但英國12月年通脹率卻高企10.5%，是七大貨幣中最高。假使通脹高企不下，英倫銀行為免損害經濟又不願加息，這可不利英鎊。不要忘記，4月1日英國將如期加稅，這或

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