日圓支持位134 財金專欄 2023/02/13 分享： 分享： 在日央行行長黑田東彥過去執政的十年期間，日本大部分時間是通縮，但現在日本通脹處41年高位4%。料新行長（不論是誰）難繼續走極度寬鬆貨幣政策舊路。現重點觀察是聯儲局加息周期何時見頂，一旦美國停加息料將是 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐美好壞因素對掉 不利美元 今日 歐美好壞因素對掉 不利美元 歐元長遠目標1.12美元 今日 歐元長遠目標1.12美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 澳元目標73美仙 今日 澳元目標73美仙 紐元徘徊62至65美仙 今日 紐元徘徊62至65美仙 你可能感興趣 歐美好壞因素對掉 不利美元 今日 01:00 歐美好壞因素對掉 不利美元 歐元長遠目標1.12美元 今日 01:00 歐元長遠目標1.12美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 01:00 英鎊1.24美元阻力重 最新專欄文章 加元阻力位1.33 今日 加元阻力位1.33 紐元徘徊62至65美仙 今日 紐元徘徊62至65美仙 澳元目標73美仙 今日 澳元目標73美仙 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 歐元長遠目標1.12美元 今日 歐元長遠目標1.12美元 經濟 美國 美元 英國 通脹 歐洲 美滙指數 貨幣政策 英鎊 基金