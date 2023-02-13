在日央行行長黑田東彥過去執政的十年期間，日本大部分時間是通縮，但現在日本通脹處41年高位4%。料新行長（不論是誰）難繼續走極度寬鬆貨幣政策舊路。現重點觀察是聯儲局加息周期何時見頂，一旦美國停加息料將是

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