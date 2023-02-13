上周議息會澳央行把息率推上3.35厘水平，在貨幣政策的聲明上更作出了調整，揚言要在未來數月加大加息步伐以打擊通脹。市場估澳央行尚有三次25基點加幅。本周四澳洲將公布1月就業報告，若數字強勁料將進一步增

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