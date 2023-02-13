澳元目標73美仙 財金專欄 2023/02/13 分享： 分享： 上周議息會澳央行把息率推上3.35厘水平，在貨幣政策的聲明上更作出了調整，揚言要在未來數月加大加息步伐以打擊通脹。市場估澳央行尚有三次25基點加幅。本周四澳洲將公布1月就業報告，若數字強勁料將進一步增 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐美好壞因素對掉 不利美元 今日 歐美好壞因素對掉 不利美元 歐元長遠目標1.12美元 今日 歐元長遠目標1.12美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 日圓支持位134 今日 日圓支持位134 紐元徘徊62至65美仙 今日 紐元徘徊62至65美仙 你可能感興趣 歐美好壞因素對掉 不利美元 今日 01:00 歐美好壞因素對掉 不利美元 歐元長遠目標1.12美元 今日 01:00 歐元長遠目標1.12美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 01:00 英鎊1.24美元阻力重 最新專欄文章 加元阻力位1.33 今日 加元阻力位1.33 紐元徘徊62至65美仙 今日 紐元徘徊62至65美仙 日圓支持位134 今日 日圓支持位134 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 歐元長遠目標1.12美元 今日 歐元長遠目標1.12美元 經濟 美國 美元 英國 通脹 歐洲 美滙指數 貨幣政策 英鎊 基金