紐元徘徊62至65美仙

市場估計紐央行將繼續大舉加息半厘，把其息率推上4.75厘水平。當地最大城市奧克蘭飽受水災困擾，擔心災後重建將推高當地通脹，導致紐央行需加大加息步伐。不過這樣的加息不應視為利好紐元。相反，提防經濟轉弱或

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