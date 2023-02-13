加央行行長麥克倫上周重申，假若當地通脹如預期般回落，該行將不再用加息。加央行是七大貨幣中首間央行提出加息周期完結。這與聯儲局主席謂尚有數次加息機會形成了對比。料這將限制短期加元上破1.33兌1美元阻力

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