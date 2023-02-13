走過一甲子風華 中大董事會勢改革 財金專欄 2023/02/13 分享： 分享： 走過一甲子風華的中大，今年迎來60周年鑽禧校慶，昨晚是校慶啟動禮。甲子作為一個循環，也代表一個新階段的開始，中大未來除眾多發展大計，其董事會的組成亦很大機會有所改革。 張宇人等3校董 提改革草案 昨晚的啟 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 預算案增稅務負擔 加煙草稅機會高？ 2023/02/10 預算案增稅務負擔 加煙草稅機會高？ 有政戲 - 簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力 2023/02/09 簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力 有政戲 - 特首中東響頭炮 沙特阿美高球賽首來港 2023/02/08 特首中東響頭炮 沙特阿美高球賽首來港 有政戲 - 「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消 2023/02/07 「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消 有政戲 - 特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯 2023/02/06 特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯 政治 香港中文大學 教育局 保安局 政務司 梁振英 中聯辦 鄧炳強 張宇人 陳國基