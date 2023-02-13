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走過一甲子風華 中大董事會勢改革

財金專欄 2023/02/13

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走過一甲子風華的中大，今年迎來60周年鑽禧校慶，昨晚是校慶啟動禮。甲子作為一個循環，也代表一個新階段的開始，中大未來除眾多發展大計，其董事會的組成亦很大機會有所改革。

張宇人等3校董 提改革草案

昨晚的啟

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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