日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛

日本首相岸田文雄周二料宣布，提名經濟學家植田和男為日本央行下一任行長，接替卸任的黑田東彥。

「誰是植田和男？」可謂環球金融市場這個周末的熱門話題，畢竟沒人想過他會成為日央新行長，基本上所有機構的潛在人選

...