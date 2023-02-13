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日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛

財金專欄 2023/02/13

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日本首相岸田文雄周二料宣布，提名經濟學家植田和男為日本央行下一任行長，接替卸任的黑田東彥。

「誰是植田和男？」可謂環球金融市場這個周末的熱門話題，畢竟沒人想過他會成為日央新行長，基本上所有機構的潛在人選

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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