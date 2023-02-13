日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛 財金專欄 2023/02/13 分享： 分享： 日本首相岸田文雄周二料宣布，提名經濟學家植田和男為日本央行下一任行長，接替卸任的黑田東彥。 「誰是植田和男？」可謂環球金融市場這個周末的熱門話題，畢竟沒人想過他會成為日央新行長，基本上所有機構的潛在人選 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛 2023/02/12 日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛 國金札記 - AI消滅職位能力 更勝全球化 2023/02/10 AI消滅職位能力 更勝全球化 國金札記 - 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 2023/02/09 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 國金札記 - 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 2023/02/08 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 國金札記 - 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 2023/02/07 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 經濟 日本 日本央行 美國 加息 貨幣政策 美國聯儲局 量化寬鬆 岸田文雄 麻省理工學院