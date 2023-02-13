木頭姐：市場未來兩個大機會

方舟投資管理公司創始人（ARK Investment Management）Cathie Wood，外號木頭姐，最新發表了一份報告，提出了14個投資主題，但行業涉及港股的顛覆式機會，只有兩個。



1.人工智慧

最近一兩個月，ChatGPT大火，整條華爾街表現十分興奮。

木頭姐指出，OpenAI在2022年11月發佈的ChatGPT在發布後的五天內，用戶數量達到100萬，僅用了兩個月就達到1億活躍用戶，成為史上用戶增長最快的消費應用。



她認為，規模化運行模型的成本為每次查詢0.01美元，但萊特定律表明，到2030年，類似ChatGPT的應用將部署到谷歌等搜尋引擎，每天處理約85億次搜索。

在這裏，讀者需要留意，ARK整個研究都是圍繞萊特定律（Wright's Law）進行的。何謂萊特定律？核心內容就是說，某種產品的累計產量增加一倍，成本就會下降一個恒定的百分比。

所以，顛覆性的機會，一個條件就是成本需要大減。



木頭姐表示，購買特斯拉（TSLA.US）是投資者利用ChatGPT和更廣泛的人工智慧技術獲利的最佳方式之一。

特斯拉是目前最深刻的人工智慧公司之一，特斯拉不是一家汽車公司，而是一家科技公司。

她指出，人工智慧的崛起將顛覆谷歌母公司Alphabet（GOOG.US）等傳統科技公司，世界變化之快令人難以置信，但特斯拉處於最佳地位，可以利用人工智慧的崛起，因為它正在尋求主導自動駕駛計程車市場，這是未來十年的主題之一。

木頭姐相信，自動駕駛計程車平台是未來5到10年人工智慧領域最大的機遇，特斯拉預計在未來五年內將上漲到1500美元至1600美元之間。

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ARK 報告認為，到2030年，人工智慧或將知識工作者的生產力提高4倍以上，將軟體工程師的效率提高10倍以上，創造約200萬億美元的價值。

此外，一個大型語言模型（LLM）訓練到GPT-3級的成本已從2020年的460萬美元下滑到2022年的45萬美元，估計成本將以每年70%的速度持續下降至2030年。

ARK指出， 以程式設計為例，在AI的幫助下，程式員編寫一套代碼的時間將減少55%。同時，由於培訓成本的不斷下降，到2030年，像Copilot這樣的人工智慧編碼助手可以將軟體工程員的產出提高10倍。

根據資料，AI可以在幾分鐘內生成圖片，所需成本為0.08美元，與平均150美元的人力成本相比，將為企業節省不少開支。

從提高知識工作者的生產力來看，根據ARK的研究，到2030年，人工智能使知識工作者的生產力提高4倍以上。在100%採用人工智慧的情況下，全球總支出約為41萬億美元，創造約200萬億美元市場價值：

如果供應商能夠獲得其產品所創造價值的10%，那麼在2030年，人工智慧軟體可以產生高達14萬億美元的收入並為企業創造90萬億美元的價值。

此外，根據MosaicML最近發佈的資料，將大型語言模型訓練到GPT-3級別，2022年僅需45萬美元，約為兩年前460萬美元的十分之一，ARK認為軟體及硬體成本的下降將進一步推動人工智慧訓練成本以每年70%的速度下降，甚至比此前ARK報告中估計的60%還要快，報告解釋稱：

根據萊特定律，人工智慧相對計算單元（RCU）的生產成本及軟件成本將分別以每年57%和47%的速度下降。換句話說，硬體和軟體的融合可以推動人工智能訓練成本在2030年前均以每年70%的速度下降。

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最後，根據OpenBMB截至2022年10月的統計，全球代表性的語言模型、圖象模型，在港上市的股份只含百度 （09888） 。騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 只涉及雲計算，而且均未入選，即係話，市場在這一刻並不將這兩股視為AI股。



2.電動汽車

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