領展安全價 撈貨必看（附供股後目標價）

領展 （00823） 平價供股，引發股價大挫，無論是揸了的股東，還是想買平貨者，操作前不妨先看看本篇聚焦的安全價再作決定。

領展「世紀供股」，對持貨日久的收息一族而言，44.2元的供股機會比2022年10月最低位的46.3元還要更低，自然沒有不供的理由。問題是，領展供完股攤薄完後，股價跌至什麼位置可以見底，甚至可以吸納。這個股價「安全位」，由派息率來定。

先看券商反應。自領展2月10日宣布供股後，目前有8間券商調整或重申目標價，當中有3間下調投資評級（所有目標價未計算供股後攤薄）：

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領展作為賺息股份，回報吸引力自然要與被市場視作世界上最穩定、「0風險」的派息回報──美國國債債息作比較。

現時美國10年期國債債息為3.7厘，接近4厘水平，美國1年期國債債息為4.8厘，接近5厘水平。

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領展是REITs， 價格變動風險較大，自然要有更高息才能吸引投資者買入。不過就算今日領展因供股一事大跌12.8%，2月13日價格54.74對應派息率也只是5.5厘左右。事實上，6厘息以上的領展才算吸引，而6厘息的領展，股價要在50.4元以下。

這也解釋了44.2元供股價的吸引之處。44.2元的領展對應6.8厘（未攤薄），吸引。

從周綫圖的技術走勢來看，領展也是弱勢未止，2019年至今的下跌浪至今未能突破：

高盛下調目標價 重估要靠好DEAL

高盛計算，是次供股會使領展的每單位分派（Distribution per Unit，DPU）2024、2025財年（3月結）攤薄約10%，而資產淨值（Net Asst Value，NAV）則會攤薄約6%。

供股後股數增多，每單位分派攤薄，自然也會影響派息率。原本高盛預計……

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