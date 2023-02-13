領展「世紀供股」，對持貨日久的收息一族而言，44.2元的供股機會比2022年10月最低位的46.3元還要更低，自然沒有不供的理由。問題是，領展供完股攤薄完後，股價跌至什麼位置可以見底，甚至可以吸納。這個股價「安全位」，由派息率來定。

先看券商反應。自領展2月10日宣布供股後，目前有6間券商調整或重申目標價，當中有3間下調投資評級（所有目標價未計算供股後攤薄）：

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領展作為賺息股份，回報吸引力自然要與被市場視作世界上最穩定、「0風險」的派息回報──美國國債債息作比較。現時美國10年期國債債息為3.7厘，接近4厘水平，美國1年期國債債息為4.8厘，接近5厘水平。

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領展是REITs， 價格變動風險較大，自然要有更高息才能吸引投資者買入。不過就算今日領展因供股一事大跌12.5%，現價對應派息率也只是5.5厘左右。事實上......

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