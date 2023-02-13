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內地掀「裝修」潮 家電股有新支持

研究報告 15:24 2023/02/13

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內地掀裝修潮，家居裝修訂單增，帶動家電市場銷售熱度開始回暖。東莞證券對家電業前景相對樂觀，料2023年維持對行業的超配評級。

隨着房地產供需端政策持續刺激，商品房銷售面積和房屋竣工面積有望逐漸回暖，帶動家居裝修市場亦正回暖，面對裝修訂單激增情況，開工階段性集中需求激增。據內地媒體報導，在北京，主流家居裝修企的諮詢較年前有所增加，接收新訂單的同時，也有舊訂單的驗收保障工作。

內需復甦剌激家電消費需求（買樓、舊樓裝修、家電裝修）跟隨內需復甦將逐步釋放，東莞證券預計2023年家電市場相對樂觀，該行建議關注景氣度較高 、出口回暖的家電品類。

東莞證券繼續關注具備業績韌性的優秀家電企業，估值性價比較高的海爾智家 （06690） 、美的集團（深：000333）。其他相關股份包括JS環球生活 （01691） 、創科實業 （00669） 等。

此外，家電行業當前估值低於2017年以來的平均水平。截至2月10日，家電（中信）行業整體 PE（過去12個月） 約15.5倍 ，較前周上漲0 .13%，低於行業2017年以來的平均估值水平。（見下圖）

    點擊圖片放大
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專訪 安聯投資陳致強 評後市3大風險 【下一頁

該行指出，家電市場銷售熱度有所回暖，疫後正在復甦，大家電品類全綫銷售額按年增長量額齊升。根據......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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