美息近見頂美元弱 新興市場股市料走強

美國聯儲局的加息步伐放緩，市場關注美息何時見頂。美息短期見頂的預期，令美元滙價走跌。大行國泰君安分析指出，美滙指數走勢與新興市場股票市場表現成反比。

至於元的走勢，由於美國和海外經濟會出現同步改善，則意味着美元指數很難走出方向性的行情，預期美元全年走勢而言，走弱仍然是基準情境。

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美息方面，伴隨着美聯儲不斷暗示終點利率的可能抬升，市場開始認真考慮美聯儲在5月份的議息會議上再次加息的可能性，從期貨市場的表現來看，市場目前認為美聯儲在5月份再度加息25個基點的概率為80%，而6月議息會議加息25個基點的概率接近50%，這反映市場預期美國加息步伐持續。

由於市場和及儲局都認可加息已經漸入尾聲，但美國經濟陷入「衰退」的預期仍然強烈，這從美國國債收益率曲綫的持續倒掛中可見一斑。

另外，如果2月中公布的美國1月份的通脹真如預期環比上升0.5%甚至更高，那麼未來一段時間的通脹走勢也將會受到影響，總體而言，通脹在未來幾個月內很可能將顯得更有黏性。

3月份的議息會議上，美聯儲也將給出最新的經濟和通脹預測，調高經濟和通脹預期、調低失業率預期，是目前市場可以給出的基準假設。總結而言，5月份的加息已經成為了新的基準預期。

美元與國債息差「脫鉤」

國泰君安指出，從美元指數的表現來看，從去年的加息周期開始，美元指數與2年與10年國債的息差保持著亦步亦趨的關係。不過這樣的關係在去年11月左右被打破美元指數走勢愈發疲弱，但2年-10年的國債利差卻依舊保持在較高的位置上。

出現這樣的「斷裂」，市場一般需要去考慮到底是哪個市場給出了「錯誤」的預期，或者說這樣的「斷裂」是否僅僅是暫時的。

中國經濟復甦仍然是全年行情主綫

國泰君安指出，從另一個角度看，美元滙率的走勢與新興市場的股票市場之間存在著更高的相關性。以MSCI 新興市場指數為例，美元指數與其之間形成了強烈的負相關性。

背後的原因不難理解，當資金從新興市場流入美元時，美元走強、新興市場的股票市場走弱；反之，資金從美元流入新興市場，美元走弱，新興市場的股票市場也會走強。

於去年11月份之前，市場對於儲局加息節奏的判斷相對落後，造成了美聯儲加息帶來的不斷的「超預期」，而今年以來，以中國為代表的新興市場經濟表現的驚喜連連，才是讓市場最為震撼的「超預期」。

然而，近期港股市場出現調整，在某種程度上表明，市場開始對中國開關的交易已經進入了一個新的階段。但從中期而言，中國經濟的復甦仍然是全年行情的主綫。

報告來源：國泰君安

編輯：錢家鋒

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