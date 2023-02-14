亞洲貨幣短期升勢過度

亞洲外滙兌美元在1月份進一步上漲2%至4.9%，反映投資者看好中國內地重啟經濟會令區內貨幣受惠。亞元指數連升3個月，並較去年10月的低位累積反彈逾8%，亦較2009年第一季環球金融危機後的升勢更為急勁。由於環球衰退風險確實近在眉睫，亞洲外滙的V形反彈勢頭似乎已脫離現實。

內地經濟在疫情後的復甦走勢反覆，為亞洲外滙帶來不確定因素。中國的國內生產總值增長預期在今年第一季處於向下的趨勢，要到第二季才呈現較強勁的復甦。雖然首輪疫情或已過去，但農曆新年後仍存在爆發多輪感染的風險，有機會導致經濟延遲反彈。

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滙價方面，美元兌人民幣由去年11月份的7.2回落至今年1月底約6.75水平，很可能已全面反映政策大轉向，以至透過消費帶動復甦政策的利好因素。遠期點子處於負數水平，亦成為阻礙出口商在現水平賣出美元的主要因素。本行認為，中國的出口收縮狀況必須逆轉，人民幣才能進一步展現持久的強勢。

兌大多數亞幣已跌至超賣區 美元將現反彈

我們重申亞洲外滙今年「先苦後甜」的展望，表現取決於內地重新參與全球經濟和貿易活動的進展。以目前現貨滙率及相對於全球及中國經濟實況而言，亞洲外滙的估值偏高。技術分析顯示，美元兌大多數亞洲貨幣已跌至超賣區域，這預示亞洲外滙將會進入整固階段，或美元將會出現一段反彈期。

綜合而言，本行預期亞洲外滙兌美元在2023年上半年從現水平廣泛回軟，並在內地呈現較明顯的經濟持久復甦迹象時，於下半年回升。美元兌人民幣方面，我們目前預期在年中為6.85, 隨後再度轉弱至年底的6.65。

新興市場貨幣方面，持續的加息周期即將結束，帶動全球承險意欲大幅反彈，與中國內地重啟經濟相關的交投活動帶來利好作用，以及資金在2023年初流入債券市場，均令東盟貨幣受惠。泰銖兌美元在3個月內收復2022年內的所有跌幅，而馬幣則已回升至去年四月份1美元兌4.24馬幣的水平。

隨着市場逐漸明白內地的復甦進程並非如想像般暢順，以及聯儲局堅維持「長期走高」的論調，投資者在今年上半年降低風險絕對不足為奇。因此，泰銖及馬幣可能於年中回落至1美元兌33及4.32, 隨後再度轉強至年底的32及4.2水平。

美元兌港元是1月份唯一呈現升勢的亞洲外滙，月內由7.8升至7.84。由於港元流動性充裕，倫敦銀行同業拆息（LIBOR）與香港銀行同業拆息（HIBOR）的息差重返正數，刺激有利美元的套息交易增加。目前的市場狀況......

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編輯：蕭悅潾

作者為大華銀行大中華區環球主管李國基先生

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