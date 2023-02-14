守上升通道 潤藥看7元

大市續調整，但個別早於大市調整的藥業股逆市造好，如上周六分析的國藥（01099）昨升5.4%。今日分析的華潤醫藥（03320），昨升1.1%，短期走勢好轉。

技術分析：逐步走出調整浪

華潤醫藥昨收報

...