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守上升通道 潤藥看7元

財金專欄 2023/02/14

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大市續調整，但個別早於大市調整的藥業股逆市造好，如上周六分析的國藥（01099）昨升5.4%。今日分析的華潤醫藥（03320），昨升1.1%，短期走勢好轉。

技術分析：逐步走出調整浪

華潤醫藥昨收報

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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