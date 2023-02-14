守上升通道 潤藥看7元 財金專欄 2023/02/14 分享： 分享： 大市續調整，但個別早於大市調整的藥業股逆市造好，如上周六分析的國藥（01099）昨升5.4%。今日分析的華潤醫藥（03320），昨升1.1%，短期走勢好轉。 技術分析：逐步走出調整浪 華潤醫藥昨收報 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 國藥旗形整固 大勢仍然向上 2023/02/11 國藥旗形整固 大勢仍然向上 維達收集位：19至20元 2023/02/10 維達收集位：19至20元 新奧突破降軌 處於後抽階段 2023/02/09 新奧突破降軌 處於後抽階段 中國能源建設 看上升通道頂 2023/02/08 中國能源建設 看上升通道頂 港交所調整 退守300元 2023/02/07 港交所調整 退守300元 港股 下降軌 分析指標 上升通道 供股 領展房產基金（00823） 國藥控股（01099） 華潤醫藥（03320） 東阿阿膠（深：000423） 華潤三九（深：000999）