阜博高增長 谷數字版權

港股中期走勢似營造頭肩底，大市短綫仍有調整空間，不妨等低位入市，目標可考慮高增長新經濟股。阜博集團（03738）2023年盈利增長可能高達55%，為數字平台提供版權保護、增值等，是未來增長動力。

阜博為

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