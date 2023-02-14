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阜博高增長 谷數字版權

財金專欄 2023/02/14

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港股中期走勢似營造頭肩底，大市短綫仍有調整空間，不妨等低位入市，目標可考慮高增長新經濟股。阜博集團（03738）2023年盈利增長可能高達55%，為數字平台提供版權保護、增值等，是未來增長動力。

阜博為

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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區塊鏈 SaaS 知識產權 頭肩底 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 金蝶國際（00268） 微盟集團（02013）

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