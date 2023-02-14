阜博高增長 谷數字版權 財金專欄 2023/02/14 分享： 分享： 港股中期走勢似營造頭肩底，大市短綫仍有調整空間，不妨等低位入市，目標可考慮高增長新經濟股。阜博集團（03738）2023年盈利增長可能高達55%，為數字平台提供版權保護、增值等，是未來增長動力。 阜博為 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 抽水屬正常現象 港股震完再上？（第四版） 2023/02/13 抽水屬正常現象 港股震完再上？（第四版） 中字股實力談 - 越秀內房最強 銷售錄正增長 2023/02/11 越秀內房最強 銷售錄正增長 中字股實力談 - 股神劈貨 領展大折讓抽水 港股要防上落市變大跌市（第四版） 2023/02/10 股神劈貨 領展大折讓抽水 港股要防上落市變大跌市（第四版） 中字股實力談 - 比亞迪電子 重拾增長 2023/02/10 比亞迪電子 重拾增長 中字股實力談 - 【牛市密碼3】中央政府換屆 儲定彈藥入市（第四版） 2023/02/09 【牛市密碼3】中央政府換屆 儲定彈藥入市（第四版） 區塊鏈 SaaS 知識產權 頭肩底 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 金蝶國際（00268） 微盟集團（02013）