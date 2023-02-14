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解構地皮連環流標三大原因

地產 14:00 2023/02/14

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港鐵小蠔灣項目

再有地皮流標，今年1個多月以來，已接連有3幅地皮流標，歸納其原因，包括：1)項目規劃龐大，發展年期長；2)建築工程複雜，增加興建難度：以及3)發展內容未能配合市況。

  • 2023年個多月，接連3地流標
  • 港鐵小蠔灣項目第1期主攻中型戶
  • 靜待下周公布新財政年度賣地計劃

踏入2023年，政府及一鐵一局推出地皮接連流標，先有政府招標的赤柱環角道地皮，之後是上周公布的市建局觀塘市中心商業項目，緊接是昨天公布的港鐵小蠔灣項目第1期，而三地流標均與地皮本身及現市況有關。

就剛於昨天流標的港鐵小蠔灣項目第1期而言，項目發展規模龐大，涉及住宅樓面面積約124.5萬平方呎，商場樓面面積約6.7萬平方呎，由於中標財團須負責興建港鐵小蠔灣站等，且技術要求複雜，大大增加建築工程的難度及複雜程度，所需的發展年期長達7年，直接影響資金回籠的時間。

其次，根據招標條款，港鐵小蠔灣項目第1期需興建住宅單位數目1200至1900伙，雖然發展商可組合不同戶型，但按可建樓面面積124.5萬平方呎計算，平均單位面積約655平方呎至約1038平方呎，均以中型單位為主。而此類中型單位在銷售上未必是上車客首選，發展商亦會從去貨速度而考慮投地與否。

再者，小蠔灣屬新發展項目，而是次招標用地，屬首度推出的第1期項目，中標發展商亦成為開荒牛，加上所屬的東涌區，整體規劃亦有待進一步落實，發展商出價保守亦可以理解。

總括而言，先後流標的地皮各有原因，與地皮本身因素不無關係，相信發展商待下周政府公布新財政年度的賣地計劃後，再謀定而後動，再決定投地策略。

港鐵小蠔灣項目

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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