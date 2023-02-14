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立會足本會議紀錄 AI可幫手

財金專欄 2023/02/14

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今屆立法會的「會議紀要」，不再具名提及是哪位議員發言，統稱為「一名議員」，市民要翻看影片才知悉某議員發言，引起爭議。但原來立法會已斥7位數字、將用科技方法，奉上足本會議紀錄。

梁振英：會議紀要 難了解政

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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