立會足本會議紀錄 AI可幫手 財金專欄 2023/02/14 分享： 分享： 今屆立法會的「會議紀要」，不再具名提及是哪位議員發言，統稱為「一名議員」，市民要翻看影片才知悉某議員發言，引起爭議。但原來立法會已斥7位數字、將用科技方法，奉上足本會議紀錄。 梁振英：會議紀要 難了解政 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 走過一甲子風華 中大董事會勢改革 2023/02/13 走過一甲子風華 中大董事會勢改革 有政戲 - 預算案增稅務負擔 加煙草稅機會高？ 2023/02/10 預算案增稅務負擔 加煙草稅機會高？ 有政戲 - 簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力 2023/02/09 簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力 有政戲 - 特首中東響頭炮 沙特阿美高球賽首來港 2023/02/08 特首中東響頭炮 沙特阿美高球賽首來港 有政戲 - 「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消 2023/02/07 「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消 政治 立法會 人工智能 軟件 機械人 梁振英 梁君彥