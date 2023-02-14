央行換帥爆冷 日圓升浪可期？

今日續談植田和男料獲任命為日本央行新一任行長。這個消息上周五傳出後，可謂殺全球交易員一個措手不及，一度刺激日圓升逾1%。日本首相岸田文雄今日將會正式宣布任命，隨之而來的焦點議題，無疑是植田接掌日央，短

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