央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 財金專欄 2023/02/14 分享： 分享： 今日續談植田和男料獲任命為日本央行新一任行長。這個消息上周五傳出後，可謂殺全球交易員一個措手不及，一度刺激日圓升逾1%。日本首相岸田文雄今日將會正式宣布任命，隨之而來的焦點議題，無疑是植田接掌日央，短 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 2023/02/13 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 國金札記 - 日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛 2023/02/13 日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛 國金札記 - AI消滅職位能力 更勝全球化 2023/02/10 AI消滅職位能力 更勝全球化 國金札記 - 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 2023/02/09 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 國金札記 - 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 2023/02/08 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 日本 貨幣政策 日圓 量化寬鬆 日本央行 岸田文雄 美元