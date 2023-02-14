受惠中港全面通關，進一步帶動市場氣氛，在農曆新年過後，發展商再度積極推盤。其中，東九龍KOKO ROSSO及屯門NOVO LAND 2B期，均準備在周內搶閘登場，雖然近日樓市成交量向好，但自從去年11月過後，再沒有大型全新樓盤推出，故此兩大項目的銷情好壞，將直接左右後市走勢。

過去約一個多月時間，樓市氣氛明顯轉好，無論新盤及二手成交量均彈升，以剛過去的周末兩日為例，一手成交達82宗，為4個月以來最旺，而截至本月12日，一手交投量已達約315宗，追貼1月整月的約500宗。

但近月售出的一手單位，均以貨尾盤主導，難以得知大型全新盤的承接力，無獨有偶，短期內推出的兩大全新盤，入場門檻未算太高，預期不少單位售價低於1,000萬元，加上項目均主打1房及2房戶，均屬用家熱門戶型，業界普遍睇好兩盤銷情可報捷，不單止有助本月新盤成交量重上逾千宗水平，更有助釐清現時市況屬見底回升，或只是「死貓彈」。

始終市場買賣氣氛是否良好，也直接影響準買家的入市步伐，在旺市時就不乏買家高追，相反在逆市時，就算有單位劈價放盤，購買前也要「計過度過」，深怕樓價尚未跌至谷底。假如兩大盤銷情理想，可為市場走出疫情及加息陰霾，一旦慘遭滑鐵盧，市場悲觀情緒料升溫，令外界聯想到早前良好的銷售情況，原來只屬虛火，或引致樓價再掉頭回落。

記者：李偉航

▲ 兩大全新盤銷情 將成後市指標