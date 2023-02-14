揭儲局底牌 細數今年加息減息步伐

美國聯儲局於2月初宣布加息0.25厘，反映加息力度續放緩。市場關注儲局今年的加息步伐，何時息口會見頂，又何時開始減息。

現時，據聯儲政策利率指引規則測算，從加息終點看理論指引利率超過5厘，需過去4季度核心PCE均值高於5.33%，因此儲局加息遠高於5%的機會不大。

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美經料軟着陸

而啟動減息需滿足通脹回落至2%以下或失業率超過5%，年內滿足條件的機會亦不大。華安券指出，如就業、通脹資料朝此方向演進，儲局可能會開始考慮。綜合分析，預期出現增長見「軟着陸」的情況。

數據反映自1986年以來5次儲局減息周期多數開啟於美經濟衰退初期，伴隨「危機」導火綫。華安證券指出，從以上幾次的表現反映，儲局開啟減息因美增長持續回落，失業率存快速上行風險增長快速回落風險增大，失業率上行壓力增大時儲局開啟減息。

這5次減息周期開啟多數發生在美經濟衰退初期，PMI率先出現快速下滑、私人投資同比下降，經濟增速繼而回落。多數的失業率在減息周期開啟初期處於相對低位，但在減息開啟36個月後出現急速上行；此外在減息周期內通脹往往震盪回落、並不掣肘減息。

至於如何預判儲局加息終點與降息時點，華安證券指出，克拉里達規則下，理論加息需要失業率小於4.43%、通脹達到5.33%以上，當前美國經濟數據能夠滿足理論加息條件的機會較小。

料最快今年底開始減息

減息方面，預期的將出現的情況，包括通脹回落至2%以下；以及通脹略高於2%，但失業率上升至5%，即超過美國國會預算辦公室自然失業率理論值4.43%。

市場預期，減息時間將會是2023年底至2024年初啟動。

至於中資股的影響，預期加息尾聲A股外圍風險減弱，風格中金融、消費值得配置。

報告來源：華安證券

編輯：錢家鋒

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