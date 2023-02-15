ChatGPT掀熱潮 利好電子板塊前景

人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT掀起全球熱潮，僅兩個月便獲得近億位活躍用戶，到底它是怎樣的技術，又利好什麼行業，下文為你一一拆解。

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ChatGPT是什麼

ChatGPT（Chat Generative Pre-trained Transformer）是由OpenAI於2022年12月推出的對話AI模型，一經面世便受到廣泛關注，其2023年1月月活躍用戶達到1億，是史上月活用戶增長最快的消費者應用。在問答模式的基礎上ChatGPT可以進行推理、編寫代碼、文本創作等等，這樣的特殊優勢和用戶體驗使得應用場景流量大幅增加。

AI要經過大量的深度學習才能出精準反饋，而擁有強勁算力的芯片便是必備硬件。芯片需求急升，需求量提升，價格亦水漲船高。AI進行深度學習並非新鮮事，而ChatGPT能夠突圍而出，是因為其擁有極出色的AI Generated Content （AIGC，人工智能自動生成內容）能力。

據外媒報導，Google 有內部文件透露，Google 與 ChatGPT 「進行面試」，並確定它編製程式的能力可達三級工程師，而該職位平均年薪達 18.3 萬美元（約港幣 144 萬元）。

芯片價值急升

ChatGPT的熱潮拉動了芯片的需求量，因為：

技術原理角度：ChatGPT基於Transformer技術，隨著模型不斷迭代，層數也越來越多，對算力的需求就愈來愈大；

運行條件角度：ChatGPT完美運行的三個條件：訓練數據+模型算法+算力，需要在基礎模型上進行大規模預訓練，存儲知識的能力來源於1750億參數，需要大量算力。

同時，芯片的價格亦會被搶高，高端芯片的需求會拉動芯片均價。現時採購一片英偉達頂級GPU，成本約為8萬元（人民幣‧下同），GPU服務器成本通常超過40萬元。

支撐ChatGPT的算力基礎設施，至少需要上萬顆英偉達GPU A100，高端芯片需求的快速增加，會進一步拉高芯片均價。ChatGPT的熱潮，亦令到英偉達（美股：NVDA）股價大升。

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報告來源：浙商證券

編輯：陳文政

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