2023中央一號文件出爐！首提農業強國有何啟示？

今年的中央「一號文件」於2月13日晚發布，此次的一號文件首提「農業強國」，到底有何用意？券商認為，在中國重農強農的大方向下，農業相關股份可受惠。

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中央「一號文件」全稱為《中共中央國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》。去年12月舉行的中央經濟工作會議上，中央在部署2023年經濟工作時就明確提出，要實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。如今，「一號文件」第一點（見表）就提到，要抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供。

何以首提農業強國？

中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所研究員姜文來在接受中新社訪問時表示，「農業強國」在「一號文件」中首次作為重點提出。原因是，中國雖為農業大國，但並非農業強國，建設農業強國有利於全面推進鄉村振興，迅速補齊現代化建設的短處，且對中國建設社會主義現代化強國十分重要。

而外部環境不穩亦可能是原因之一。目前，

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