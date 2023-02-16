美孳息曲綫倒掛 施羅德：金股多2原因看俏

金融市場對美國將出現經濟衰退的預測，已存在一段時間。其中一個明顯的信號是美國孳息曲綫倒掛（即長期利率低於短期利率），這通常預示著經濟衰退遲早會發生。施羅德投資金屬基金經理James Luke近日發表報告指，在這些期間，按絕對及相對基準計算的黃金表現通常不俗，黃金股表現更佳。

▼ 點擊圖片放大 +2

幾周前，美國供應管理協會 (ISM) 公布的服務數據相當疲弱，這或意味經濟即將步入衰退，因而促使投資者思考在不同資產類別的配置。

回顧黃金及黃金股在以往美國經濟衰退期間（據美國國家經濟研究局 (National Bureau of Economic Research) 經濟衰退指數來定義）的表現，美國自1973年以來，共經歷7次經濟衰退，而在這些期間，按絕對及相對基準計算的黃金表現通常不俗，黃金股表現則更佳。

衰退前6個月至衰退後6個月 金股平均回報率達61%

按照發生經濟衰退前6個月至經濟衰退結束後6個月的回報率來看，黃金的平均回報率為28%，跑贏標普500指數；黃金股的表現更勝一籌，平均回報率達61%。

當然，每個經濟周期都不一樣，而美國經濟周期顯然不是唯一影響黃金市場的因素。James及他的團隊注意到，每當美國聯儲局採取極寬鬆政策的時候，金價表現最為強勁。例如1973年（當時伯恩斯（ Arthur Burns）為聯儲局主席）、2008 年及 2020 年皆是如此。

總債務偏高＋赤字龐大 需再寬鬆應對衰退

James及他的團隊認為，在日後的經濟衰退中，美國亦將採取高度寬鬆的政策應對，包括重新提供財政／貨幣支持。這是因為在總債務水平嚴重偏高，以及赤字規模龐大的雙重壓力下，經濟衰退風險有可能演變為更為糟糕的局面，而這將是政策制定者所無法承擔的風險。

除在經濟衰退期間通常表現強勁外，James強調，看好黃金及黃金股的另外兩個理由。

利好金股額外原因1：營運環境改善

首先，黃金股的整體營運環境有望在2023年持續好轉，不大可能再像2022年那般艱難。2022年，石油、鋼鐵及勞工成本上升，加上金價下跌，以致黃金生產商的利潤率受壓。因此，黃金生產商股票的表現較金價遜色。

不過，部份成本領域已見大幅回落。在勞工等「更具粘性」的領域，James預計，自新冠疫情以來持續強勁上升的成本將有所放緩，特別是在北美洲及澳洲。James認為，黃金生產商的利潤率，有望於2023年因金價走強而再度向上。

利好金股額外原因2：金股估值處多年來偏低水平

其次，黃金生產商股票估值按長遠計仍處於較低水平，且投資者的持倉量仍然在低位徘徊。

投資者目前對黃金的持倉權重接近零（點擊圖片放大）。與此同時，黃金股對比歷來在標普／多倫多證券交易所綜合指數（加拿大基準股票指數）中的權重仍然偏低（點擊圖片放大）。加拿大礦產資源豐富，有許多上市的黃金生產商，因此該指數的黃金股權重所反映的黃金股投資意欲具參考價值......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...