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新加坡政策加碼 迎戰少子化

國際 22:16 2023/02/14

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新加坡政府昨天公布財政預算案，一如預期有派錢、派消費券的措施，當地去年通脹達到6.5%，國民生活壓力沉重，推出這類措施紓解民困屬正路做法；另一施政重點，則落在鼓勵生育上，新加坡政府在這方面的着墨不少，而且相當具針對性，有一定參考價值。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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