新加坡政策加碼 迎戰少子化 國際 22:16 2023/02/14 分享： 分享： 新加坡政府昨天公布財政預算案，一如預期有派錢、派消費券的措施，當地去年通脹達到6.5%，國民生活壓力沉重，推出這類措施紓解民困屬正路做法；另一施政重點，則落在鼓勵生育上，新加坡政府在這方面的着墨不少，而且相當具針對性，有一定參考價值。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 2023/02/13 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛 2023/02/12 日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛 AI消滅職位能力 更勝全球化 2023/02/09 AI消滅職位能力 更勝全球化 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 2023/02/08 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 2023/02/07 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 你可能感興趣 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 23:04 2023/02/13 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛 21:46 2023/02/12 日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛 AI消滅職位能力 更勝全球化 22:56 2023/02/09 AI消滅職位能力 更勝全球化 最新專欄文章 國金札記 - 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 今日 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 2023/02/13 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 國金札記 - 日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛 2023/02/13 日央換帥出黑馬 最怕變成灰犀牛 國金札記 - AI消滅職位能力 更勝全球化 2023/02/10 AI消滅職位能力 更勝全球化 國金札記 - 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 2023/02/09 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 生育 人口 經濟 補貼 政府津貼 移民 新加坡 侍產假 新加坡元