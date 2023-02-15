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業績標青 華虹估值增

財金專欄 2023/02/15

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港股昨日好淡爭持，小心十個牛皮九個淡，大市最終要下跌，但不妨等大市回調然後低吸新經濟股，華虹半導體（01347）2022年盈利好過預期，2023年首季業績有力繼續增長勢頭，估值更有重估空間，股價如調整

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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