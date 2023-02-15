業績標青 華虹估值增 財金專欄 2023/02/15 分享： 分享： 港股昨日好淡爭持，小心十個牛皮九個淡，大市最終要下跌，但不妨等大市回調然後低吸新經濟股，華虹半導體（01347）2022年盈利好過預期，2023年首季業績有力繼續增長勢頭，估值更有重估空間，股價如調整 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股等跌 兩大推手蠢動中（第四版） 2023/02/14 港股等跌 兩大推手蠢動中（第四版） 中字股實力談 - 阜博高增長 谷數字版權 2023/02/14 阜博高增長 谷數字版權 中字股實力談 - 抽水屬正常現象 港股震完再上？（第四版） 2023/02/13 抽水屬正常現象 港股震完再上？（第四版） 中字股實力談 - 越秀內房最強 銷售錄正增長 2023/02/11 越秀內房最強 銷售錄正增長 中字股實力談 - 股神劈貨 領展大折讓抽水 港股要防上落市變大跌市（第四版） 2023/02/10 股神劈貨 領展大折讓抽水 港股要防上落市變大跌市（第四版） 市帳率 市盈率 每股盈利 每股資產淨值 習近平 華虹半導體（01347） 新經濟 板塊 美元