業績標青 華虹估值增

港股昨日好淡爭持，小心十個牛皮九個淡，大市最終要下跌，但不妨等大市回調然後低吸新經濟股，華虹半導體（01347）2022年盈利好過預期，2023年首季業績有力繼續增長勢頭，估值更有重估空間，股價如調整

...