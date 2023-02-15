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德銀：中國今年經濟重現動力

財金專欄 2023/02/15

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在經歷了俄烏衝突、高能源價格、儲局連續加息等不確定性考驗後，2023年的歐美市場所面臨的衰退風險日益加劇。但與此同時，亞洲市場內需旺盛，中國重新放開有望為亞洲經濟復甦帶來新動力。

德銀對2023年中國經

...

撰文 : 劉佳 德意志銀行國際私人銀行部亞洲投資策略主管

欄名 : 名家觀點

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