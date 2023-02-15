德銀：中國今年經濟重現動力 財金專欄 2023/02/15 分享： 分享： 在經歷了俄烏衝突、高能源價格、儲局連續加息等不確定性考驗後，2023年的歐美市場所面臨的衰退風險日益加劇。但與此同時，亞洲市場內需旺盛，中國重新放開有望為亞洲經濟復甦帶來新動力。 德銀對2023年中國經 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 劉佳 德意志銀行國際私人銀行部亞洲投資策略主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 陶冬：美科企裁員 證經濟變差 2023/02/14 陶冬：美科企裁員 證經濟變差 陶冬：日本幣策是潛在黑天鵝 2023/02/10 陶冬：日本幣策是潛在黑天鵝 施羅德：美將衰退 息已見頂 2023/02/09 施羅德：美將衰退 息已見頂 野村陸挺：上調中國2023年GDP增速預期 2023/02/08 野村陸挺：上調中國2023年GDP增速預期 布蘭迪環球：通脹放緩 債券看好 2023/02/08 布蘭迪環球：通脹放緩 債券看好 中國 經濟 美國 美元 通脹 恒生指數 GDP 投資策略 債券 減息