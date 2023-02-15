缺地十年 誘發收地百公頃

過去10年政府因缺地，而無法大幅增加供應，令政府急於建立土地儲備，未來幾年收地數以百公頃計，增加跟地主、發展商潛在角力。

政府急於建立土地儲備

提速、提量造地建屋

收地過程增加政府、地主、佔用人之間的張力

自2008年金融海嘯過後開始，本港樓價飇升，即使政府將增建公屋、居屋，大量增加房屋供應遏止樓價升幅，但手上苦無足夠土地可以推出，而造地時間動輙數以年計，令政府陷入被動困境，由2014年首次公布10年長遠房策，要去到2020年才首次有足夠土地去達成公營房屋建屋。

正由於過去10年覓地困難，令今屆政府更急於建立土地儲備，多管齊下，由填海興建交椅洲人工島、北部都會區，過程中則透過大規模修訂，提速、提量造地建屋，務求達至土地、房屋供應的KPI（政策指標）。

收地屬於近年常見的增加土地供應手段，由個別公營房屋項目到大型發展區，單從過去4年收回的土地便達逾140公頃，較對上4年增長超過10倍，而按照發展局早前指出，單是棕地在未來4年便會收地200公頃，還未提及其他農地，過程中難免會增加政府、地主、佔用人之間的張力。

事實上，政策及造地方針往往如同鐘擺，在97年之後因為樓市大跌，令到當時政府頓時進入全面停步造地的極端，而去到近年供應緊張，則進入另一種全速造地的狀況，過程中如何平衡公眾利益往往是最難的一步。