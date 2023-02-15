抗疫股與出行股相互對沖？

美國周二晚上公布一月份CPI即消費物價指數，按月升0.5%，按年升6.4%，均較市場預期稍高，令到美股早市回落，歐洲股市則由上升轉為好淡爭持，泛歐指數收市仍微升0.2%。午市道指跌三百點即約1%。至於

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