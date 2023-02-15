抗疫股與出行股相互對沖？ 財金專欄 02:30 2023/02/15 分享： 分享： 美國周二晚上公布一月份CPI即消費物價指數，按月升0.5%，按年升6.4%，均較市場預期稍高，令到美股早市回落，歐洲股市則由上升轉為好淡爭持，泛歐指數收市仍微升0.2%。午市道指跌三百點即約1%。至於 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 珠船新舊倉庫現場直擊！ 2023/02/14 珠船新舊倉庫現場直擊！ 投資坐標 - 耐心等候愛股好消息！ 2023/02/10 耐心等候愛股好消息！ 投資坐標 - 奢侈品股之「高人指路」！ 2023/02/08 奢侈品股之「高人指路」！ 投資坐標 - 價值投資從日常生活開始！ 2023/02/07 價值投資從日常生活開始！ 投資坐標 - 奢侈品股只待全面復常！ 2023/02/03 奢侈品股只待全面復常！ 金嗓子（06896） 盈健醫療（01419） 雅各臣科研製藥（02633） 鴻興印刷（00450） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 美股 港股 盈喜