首席經濟學家談內地降準 連平料今年或有0.5個百分點空間（第二版）

人民銀行超額續做2月到期中期借貸便利（MLF），並開展4,990億元（人民幣‧下同）1年期MLF，利率連續6個月維持為2.75厘，符合市場預期。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，內地通過貨幣政策操作，適度調節基礎貨幣投放量，會堅持不搞「大水漫灌」，以維持物價的基本穩定。

連平接受《每日經濟新聞》專訪時稱，目前中國銀行體系流動性是十分充裕的，所以今年上半年降準需求不大。不過，就今年降準的機會而言，他考慮到3個因素：（1）經濟復甦（2）信貸投放加快及（3）資本市場回暖，他料今年或有0.5個百分點空間降準：

「（貨幣的）流動性或需適當作一些補充，那麼2023年可能會下調兩次存款準備金率，每次0.25個百分點，共0.5個百分點。」

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