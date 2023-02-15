美CPI高過預期 放緩非一帆風順

美國1月CPI高過市場預期，中金重申觀點，美聯儲降息不會很快到來，利率或在高位停留更久（High for longer）。

美國1月CPI按月季調升0.5%（前值0.1%），按年升6.4%（前值6.5%），核心CPI按月季調0.4%（前值0.4%），按年升5.6%（前值5.7%），小幅高於預期。

從按月變幅看，此前兩個月拖累通脹較多的能源與核心商品價格由降轉升，房屋租金依舊堅挺，美聯儲密切關注的剔除房租的服務價格繼續上漲。如果看過去三個月核心CPI按月增速折年率，則由上月的4.1%反彈至1月的4.5%。

從按年變幅看，1月CPI與核心CPI的讀數只是略低於去年12月，表明通脹並未延續此前幾個月快速下滑的趨勢，市場不宜簡單綫性外推。

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中金此前提出，美國通脹或於2023年回落，但回落的速度和幅度還有待觀察。 1月通脹的數據符合該行的判斷。對於美聯儲而言，這份通脹數據支持其繼續加息的決策，考慮到此前公布的1月非農數據大超預期，中金認為美聯儲在3月加息25個基點是大概率事件。

至於5月是否會繼續加息，中金認為……

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