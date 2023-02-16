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曾淵滄分享 揀消費股心得

財金猛人追蹤 07:06 2023/02/16

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由於內地去年改變防疫政策，內地消費有望迎來強勁復甦，不過在消費行業中有眾多公司可選擇，投資者又該如何選擇呢？

資深投資者曾淵滄早前在接受《Money Times》專訪時表示，消費股的表現其實很個別，要視乎個別公司和個別品牌的定價策略。

想知曾淵滄的投資心法，可點擊下圖。

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曾淵滄續指，在眾多中國品牌當中，較看好安踏 （02020） 的發展，「安踏收購FILA好成功，感覺比較高端，其他中國品牌感覺上唔到一綫，如果其他國產品牌賣到Nike、Adidas的價錢，大眾可能會直接買Nike、Adidas算。」

「但FILA就唔同，FILA行高端路綫，加上FILA在韓國發展好成功，受到韓流影響，人們願意為FILA產品付出溢價（premium）。」

從品牌定位的角度來看，曾淵滄認為FILA由於定位高端，所以可以獲取更高利潤，但其他國產品牌如果定位太進取，就會失去人們的支持。

更多收息心法，可點擊下圖。

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...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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