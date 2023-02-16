港股未來選股3大主綫：收益好 低回調 低波動

港股於農曆新年後先升後回，恒指調整至21000點水平。有分析認為，港股逐漸回歸到趨勢主導的常態，在過去收益較好、低回調、低波動的強動量特特徵仍是未來選股的重要主綫。

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港股自去年11月以來持續反彈，直至1月底見頂。浦銀國際指出，今輪反彈行情是押注大幅回調股份，估值被「遺忘」，動量罕有失效。

盡管在反彈行情中，不乏押注反彈的投資者，令市場短暫偏好弱動量標的，但各項指標顯示，在本輪反彈行情中市場對於高回撤、高波動個股的偏好程度遠高於過去平均水準 。

在此輪行情中，不同估值水準的標的未有明顯分化，高估值標的組合和低估值標的組合的收益差僅在對高回撤下重注的情況下，估值也幾乎被「遺忘」。

對高回調的押注開始降溫

港股於2023年1月起回調，浦銀國際指出，市場對高回調高波動的偏好已開始降溫。考慮回撤修復程度以及市場風格的均值復歸，預期港股將很快回到動量驅動的常態中，因此仍然建議投資者在選股時將動量支持（過去收益較好、低回調、低波動）作為選股主綫之一。

報告來源：浦銀國際

編輯：錢家鋒

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