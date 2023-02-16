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ChatGPT星辰大海不是夢   概念股再掀涨停潮

研究報告 07:30 2023/02/16

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ChatGPT概念A股昨日再掀涨停潮，以經營AI基礎數據服務的海天瑞声（688787.SH）為首的十多股集體漲停，此股年內至今升幅逾3倍，整體行業升勢一騎絕塵，年內升幅近20%。港股中的百度 （09888） 昨日逆市上升3.8%，成交額較上日增一倍，年內漲幅逾三成，大幅跑贏恒指的5.2%升幅。

ChatGPT橫空出世，發布兩個月後月活用戶突破1億，成為史上用戶增長速度最快的消費級應用程序，其內涵是AIGC（AI Generated Content），即人工智能生成內容，是繼「專業生成內容」和「用戶生成內容」之後的重大內容生產方式的變革。AIGC已初試商業化，未來行業「蛋糕」究竟有多大？誰可以分一杯羹？這是投資者要思考的。

未來規模可達萬億美元

比爾蓋茨評價ChatGPT的歷史意義重大，甚至不亞於PC或互聯網誕生。美國芯片巨企英偉達（Nvidia，美︰NVDA）創辦人黃仁勳稱，ChatGPT是「AI界iPhone」，未來「人人可成程式員」，預計未來規模可達萬億美元。參考大行保守估計，到2032年規模可逾千億美元，複合增長率達26.8%。如此前景，非星辰大海不可形容！

ChatGPT發揮「鯰魚效應」，國內外科技巨頭加快生成式AI布局。ChatGPT的爆火引起了國內外科技巨頭的重視，各方加快生成式AI的研發和布局，或利用ChatGPT提高產品競爭力。

中國的擅長項在於AI的語音、圖像、視頻識別因為中國有大量的數據可以對AI進行訓練獨立運營的公司目前還較少大多作為公司的附屬業務變現模式尚不明朗客戶群體主要集中於B端如何將AIGC進行商業化應用是目前最主要的矛盾。

 

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欄名 : 大行有路捉

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