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從賣地結果看發展商取態

地產 14:00 2023/02/16

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在接連有地皮流標之後，荃灣寶豐路地皮順利批出，中標價貼近市場估值。不過，若細仔分析，受地皮規模細、市場降低地價期望等因素，可以見到地價回落的趨勢仍未扭轉。

  • 荃灣寶豐路14.4億元批出
  • 投資額較小、入場門檻低
  • 發展商仍然傾向審慎樂觀

在赤柱豪宅地、市建局觀塘商業項目及港鐵（00066）小蠔灣第1期連續三地流標後，荃灣寶豐路地皮以中標價近14.4億元批出，屬於2023年首批出的地皮，成功「破蛋」，每平方呎樓面地價約4578元，貼近市場估值上限。

不過，今次寶豐路項目可建樓面31.4萬平方呎， 屬於中小型項目，跟早前流標的小蠔灣1期等屬於逾百萬呎的大型項目不同，投資額較小，入場門檻較低，故此能夠吸引更多財團入標競爭，增加了地皮成功批出的機會。

至於地價表面上以市場估值上限批出，但要留意的是，地皮截標之時，已經發生赤柱豪宅地、觀塘商業地的連環流標，亦已經得悉小蠔灣1期僅得3份標書，故此市場亦降低了地價期望，有測量師在地皮截標當日將估值由17億元降至15億元，才令地價貼近估值上限批出，否則實際亦只是大致合乎市場預期內。

今次寶豐路地皮順利批出，帶來兩大啟示，反映一方面將大型項目拆細成中小型項目，將會更有利吸引更多財團入標，減低地皮流標的風險。第二則是在通關後，近期樓市回暖，一、二手交投均在上升，發展商對於後市的信心正在增強，不過態度仍然傾向審慎樂觀。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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