富瑞：中資電訊股具資源優勢 降AI開發成本（持續更新）

美國聯儲局在2022年採較對上6次加息周期急勁的加息步伐（點擊圖片放大）後，通脹雖呈現滑落趨勢（點擊圖片放大），但滑落速度漸見放慢，加上就業市場仍然強勁，市場由原本預期3月再加息0.25厘後便暫停加息，改為3、5及6月都可能各加0.25厘（點擊圖片放大），把聯邦基金利率區間推升到5.25至5.5厘（現為4.5至4.75厘），才停止加息。

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2023年，聯邦基金利率除了大部分時間好大機會處5厘水平以上外，年底前展開減息的機會也愈來愈渺茫。由此看來，讀者選收息股宜要預測股息率8厘或以上（即約5厘水平再加上3厘安全邊際），以及每股派息要有增長潛力。

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延伸閱讀：美孳息曲綫倒掛 施羅德：金股多2原因看俏

延伸閱讀：4隻港股兩周除淨 最高一隻派8厘息

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2月22日：

【19：30】三大中資電訊股在本周一（2月20日）股價走高，富瑞發表研究報告表示，此情況源於有報道指中國電信 （00728） 正開發專注服務智慧城市的類似ChatGPT形式服務。

該報告續指，這當然可能是炒作，但聚焦智慧城市服務屬合理，因電訊商擁有龐大用戶數據，而地方政府應願意分享資料予電訊商。此外，電訊商擁有龐大雲端、數據中心及網絡資源，可降低開發成本。

富瑞維持對中資電訊股樂觀看法，當中首選中電信，其後是......

【18：00】香港地產股為港人傳統收息股之一，而今早公布的《財政預算案2023》，大幅度調整住宅印花稅，剛開始推售的地產發展股有望受惠。據本報《地產版》統計，若以全新盤計，剛剛公布價單的藍田KOKO ROSSO及屯門NOVO LAND最先受惠。

延伸閱讀：【財政預算案2023】削減印花稅 邊個新盤成大贏家？

KOKO ROSSO發展商為已私有化多年的會德豐地產，而NOVO LAND發展商為新鴻基地產 （00016） 。

延伸閱讀：新盤戰升溫 發展商出盡法寶吸客

【16：30】具龐大收租物業組合的香港地產股，有望同時受惠香港與內地恢復通關、港府再推出「電子消費券」及調低物業印花稅。滙豐研究最新發表的報告指，信和置業 （00083） 截至2022年底止的中期業績雖表現疲軟，但仍符合市場預期，而主要是受項目入帳時間所影響，維持其「買入」的投資評級之餘，更將目標價由10.8元調升至11元。

滙豐研究預計，信置將在未來幾個月加快推出新盤項目，以捕捉市場銷售窗口。滙豐研究續指出，中港通關後，房地產市場情緒有所改善，而信置自今年初至2月15日權益合同銷售額逾18億元。滙豐研究認為，若信置能夠補充更多的土地儲備......

【16：00】內房股曾為熱門收息股之一，惟債務危機削弱其「收息股魅力」，而券商對其復甦展望詳見：【下一頁】

【15：15】傳統收息藍籌股滙豐 （00005） 昨日公布的業績，在淨利息收入、淨息差及每股派息等多方面均有驚喜，惟展望較保守，令其股價在昨天先升倒跌。不過，中金剛發表的研究報告指，考慮到滙豐在過去3年的戰略轉型及成本控制方面取得成效，加上有利的利率環境，重申看好滙豐的結構性盈利提升與估值修復前景，維持其「中性」的投資評級及目標價69.66元不變。

中金續指出，滙豐去年經調整手續費收入按年跌12.6%，主要由於期內中港股市低迷，令證券經紀與基金銷售收入下降，投行與財務諮詢業務收入亦下跌。惟中金預計，隨着資本市場表現回暖，將有利滙豐於今年手續費收入回升，同時經調整非利息收入去年增長7.4%，憧憬今年表現將繼續向好。

由於到預計營收增長，加上資產質量前景改善，中金將滙豐2023至2024年盈利預測分別上調......

延伸閱讀：瑞銀：美國6月有續加息風險

【14：00】傳統藍籌地產股新鴻基地產 （00016） 將於明日公布截至去年底止中期業績（全年度年結日：6月底），今年除了受惠新一輪「電子消費券」之外，因在昨天開售屯門大型項目「NOVO LAND」，亦有望受惠《財政預算案》剛公布的「1,000萬元以下住宅印花稅下調」。讀者宜密切留意新地明天公布的中期業績，會否作出相關展望。

延伸閱讀：NOVO LAND第2B期參觀人數料達1萬人 新地：視乎收票反應決定銷售部署

【11：00】環球利率升跌，影響收息股的吸引力。全球主要貨幣之一的紐元，其央行一如預期，剛宣布將利率上調50個基點至4.75厘的逾14年高位，並是紐央行自2021年10月以來連續第10次加息。

紐央行表示，預計將繼續進一步收緊政策，以確保通脹在中期內回到目標範圍之內。另根據貨幣政策聲明，紐央行預計......

2月21日：

【19：30】滙豐 （00005） 在下午1點復市不久，受淨息差及每股派息有驚喜，而曾令股逆市升近1.2%至全日最高位59.45元。不過，滙豐前景展望相關方面似乎未有同步轉趨樂觀，令其股價先升後倒跌，收市跌近2%至57.6元。

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綜合由滙豐公布業績後，至本文截稿前止，暫有7間券商給予滙豐在港股票目標價（點擊圖片放大），平均值約69.16元，較滙豐2月21日收市價57.6元高出約20.1%。

更多滙豐分析，詳見：【下一頁】

【18：30】恒生銀行 （00011） 中午收市後公布的去年全年業績未有帶來驚嚇之餘，每股派息更有驚喜，並且露出止跌回升的苖頭（詳見本文今日【13：30】報道），刺激股價今天逆市升3.3%至128.2元收市（恒指跌1.7%）。

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不過，由恒生公布業績後至截稿前止，暫時有2間券商給予恒生最新目標價（點擊圖片放大），平均值僅約119.1元，較恒生今天收市價低約7.1%，看來恒生不宜高追。

【16：30】恒生銀行 （00011） 去年除稅前溢利按年倒退30.2%至約114.4億元，但每股派息有驚喜（詳見本文今日【13：30】報道）。富瑞最新發表的報告指，恒生第四次中期息每股派2元，遠勝該行及市場預期，而意味派息比率由2021年的74%提至2022年的83%。

富瑞續指，恒生去年下半年的應佔利潤按年增6%至50億元，雖較市場預期低8%，但主因是較預期高的撥備前營業利潤（PPOP），被更高的撥備所抵銷。富瑞表示......

【16：00】滙豐 （00005） 去年淨息差及每股派息有驚喜，但一些前景展卻偏向保守，令其股價在下午1點開市先短暫上升後急回。瑞銀最新發表的報告便指，滙豐今年淨利息收入指引逾360億美元較為保守，並指管理層雖或於今年首季考慮回購股份，並待完成出售加拿大業務後，將業務收益優先用於派特別息，但若不是將所得收益主要用於資本回報或令市場失望。

瑞銀續表示，滙豐上季稅前盈利較該行預測高出7%，淨利息收入和非利息收入均較市場預測的高出6%；其普通股權一級資本比率（CET1）為14.2%，高於......

更多滙豐分析，詳見：【下一頁】

【13：30】恒生銀行 （00011） 中午收市後公布2022年全年業績，雖然期內除稅前溢利按年倒退30.2%至約114.4億元，未有驚喜，但第四次中期股息每股卻按年增11.1%至2元（點擊圖片放大），露出股息轉跌為升的曙光。

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至於滙豐 （00005） 業績分析，詳見：【下一頁】

【11：45】地產股的負債問題，自領展在2月10日公布供股計劃後，成為市場對地產股的關注點之一。摩根士丹利最新發表的研究報告，基於希慎興業 （00014） 近期利率支出增加，或將損害其派息增長潛力，而最新估計其今年每股派息將持平於1.44元，而早前預測為按年增長1%至1.46元。

摩根士丹利將希慎今、明兩年每股盈利預測分別下調5%及6%......

延伸閱讀：通關帶動零售 億元舖位交投增

【11：15】香港與內地恢復通關，市場普遍料利好香港零售市道以至商舖租金，以及寫字樓租賃活動復甦。花旗最新發表的研究報告，重申對香港住宅和零售物業的正面看法，惟在中國重新開放並強勁反彈後，預計地產股或出現潛在調整，料這將為部分優質股票提供更佳買入機會。

花旗認為，地產股股價出現調整的原因有3個,包括：

由於HIBOR可能觸底反彈，美元/港元滙率觸及7.85的低點；

強勁數據下，美國聯邦基金利率前景「轉鷹」；

投資者對股權融資的憂慮。

花旗較看好......

2月20日：

【21：00】星展日前除了發表報告申對中國電信 （00728） 「買入」評級（詳見本文今日【16：15】）之外，同日也發表另一報告維持中國移動 （00941） 「買入」評級。星展指，中移動旗下數字化轉型業務是集團主要增長引擎，該業務貢獻逾90%的增量服務收入，而在中國數字化計劃的支持下，星展料其數字化轉型業務將保持按年增長約40%。

此外，星展表示，中移動承諾將派息比率，從2022年的65%提高到2023年的至少70%。星展相信，中移動......

【17：15】熱門收息股之一的保險股，其產品銷售活動被認為會受累於內地及香港在2022年實施的嚴格防疫措施。不過，摩根士丹利最新發表報告指，雖然去年第四季內地大規模爆發疫情令經營環境具挑戰，但預期友邦保險 （01299） 去年新業務價值（NBV）以固定滙率計僅温和下跌，料將倒退6%。

摩根士丹利估計，友邦去年稅後經營利潤有輕微增長，以實際滙率計，料升3%；並假設其派息比率會穩定於34%，派息的增長幅度預期亦相約。摩根士丹利認為，友邦旗下香港及內地市場的復甦步伐仍為主要催化劑，預料......

【16：15】中資電訊股為現時業務穩健中有增長機遇的高息股，其中中國電信 （00728） 日前獲星展發表研究報告重申對其「買入」評級，目標價4.5元。

星展指，中電信是華南地區擁有強大影響力的綜合企業，至去年12月底，公司的5G滲透率達69%，於電訊營運商之中最高。同時，中電信亦與中國聯通 （00762） 進行5G網絡共建共享合作，以縮小與中國移動 （00941） 在網絡質量和覆蓋方面的競爭劣勢。

星展認為，中電信工業數字化業務是主要收入增長動力......

【12：30】屬港人傳統收息股之一的本地地產及收租股，雖有望受香港與內地恢復通關，但利息開支卻受加息影響。有「銅鑼灣大地主」之稱的老牌收租股希慎 （00014） 剛被花旗發表最發表報告，將其目標價由29.2元微降至29元，但投資評級維持「買入」。

花旗指，希慎是繼九倉置業 （01997） 後，第二間對香港奢侈品零售業務影響最大的香港房地產公司，並應會從中國的全面重新開放中受惠，但其相對較高的債務和永續證券敞口亦會增加其利息支出，令其盈利需要更長的時間才能恢復到疫情前的水平。

花旗又預計，希慎至2023財年12月其租戶銷售額可以恢復到疫情前的85至90%水平，惟其亦正推進多個發展項目，包括......

【01：00】業務多元化且遍及全球多個國家及地區（點擊圖片放大）的傳統藍籌銀行股滙豐 （00005） ，將於2月21日公布截至2022年底止全年業績，在同業渣打 （02888） 去年業績細項如淨息差（NIM）、每股派息等有驚喜的支持下，滙豐股價在績前只呈高位整固（點擊圖片放大），未有跟隨恒指下跌。

更多關於滙豐的分析，詳見：【滙豐派息或回購】【滙豐估值】

至截稿前止，券商平均預料滙豐2022年全年NIM可按年擴闊0.27厘至1.47厘（點擊圖片放大），而期內淨利息收入有望按年增20.9%至320.1億美元，成為期內整體收入仍有增長的主因。

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延伸閱讀：美元 暫受惠於加息預期

2月19日：

【18：00】領展2月10日宣布供股集資，引發市場對同業都可能需要集資的憂慮。不過，藍籌地產股新地 （00016） 將於2月23日公布截至2022年底止的2023財年（年結日：6月底）中期業績，而近日卻獲摩根大通發表研究報告維持其「增持」的投資評級，並將目標價由之前的119.5元調升至131元。

摩通認為，新地2023財年中期盈利雖然將如預期般下跌，但是估計其下半財年的合約銷售指引將會正面，並預期集團將繼續受惠於住宅市場復甦。摩通續表示......

2月18日：

【07：00】本港與內地恢復通關後，市場憧憬熱門收息股之一的本港收租股有逐步復甦。不過，希慎 （00014） 主席利蘊蓮昨日傍晚在業績記者會上指，1至2月的時候市場對消費反應正面，但一開始人流並未大幅增加，因為當時正值農曆新年假期，亦有很多港人離港探親或旅遊；新年過後，集團留意到人流有所上升，惟仍未反彈到2018年水平，而且......

更多關於香港銀行業前景分析，詳見：【下一頁】

2月16日：

【15：30】渣打 （02888） 今日中午收市後公布截至2022年底全年業績，雖然期內淨利息收入及稅前溢利略遜市場預期，但是淨息差擴闊幅度、每股派息及回購規模均有驚喜（點撃圖片放大），分析詳見：【下一頁】

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【12：30】金屬股為股價以至股息率較波動的收息股，而歷史悠久的英國資產管理公司施羅德投資對黃金股的最新看法，詳見：【下一頁】

更多關於2月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【港鐵】【恒隆地產】【申洲國際】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

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