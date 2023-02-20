花旗：希慎受惠中國重開 惟利息支出延後盈利恢復（持續更新）

美國聯儲局在2022年採較對上6次加息周期急勁的加息步伐（點擊圖片放大）後，通脹雖呈現滑落趨勢（點擊圖片放大），但滑落速度漸見放慢，加上就業市場仍然強勁，市場由原本預期3月再加息0.25厘後便暫停加息，改為3、5及6月都可能各加0.25厘（點擊圖片放大），把聯邦基金利率區間推升到5.25至5.5厘（現為4.5至4.75厘），才停止加息。

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2023年，聯邦基金利率除了大部分時間好大機會處5厘水平以上外，年底前展開減息的機會也愈來愈渺茫。由此看來，讀者選收息股宜要預測股息率8厘或以上（即約5厘水平再加上3厘安全邊際），以及每股派息要有增長潛力。

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延伸閱讀：美孳息曲綫倒掛 施羅德：金股多2原因看俏

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2月20日：

【12：30】屬港人傳統收息股之一的本地地產及收租股，雖有望受香港與內地恢復通關，但利息開支卻受加息影響。有「銅鑼灣大地主」之稱的老牌收租股希慎 （00014） 剛被花旗發表最發表報告，將其目標價由29.2元微降至29元，但投資評級維持「買入」。

花旗指，希慎是繼九倉置業 （01997） 後，第二間對香港奢侈品零售業務影響最大的香港房地產公司，並應會從中國的全面重新開放中受惠，但其相對較高的債務和永續證券敞口亦會增加其利息支出，令其盈利需要更長的時間才能恢復到疫情前的水平。

花旗又預計，希慎至2023財年12月其租戶銷售額可以恢復到疫情前的85至90%水平，惟其亦正推進多個發展項目，包括......

【01：00】業務多元化且遍及全球多個國家及地區（點擊圖片放大）的傳統藍籌銀行股滙豐 （00005） ，將於2月21日公布截至2022年底止全年業績，在同業渣打 （02888） 去年業績細項如淨息差（NIM）、每股派息等有驚喜的支持下，滙豐股價在績前只呈高位整固（點擊圖片放大），未有跟隨恒指下跌。

更多關於滙豐的分析，詳見：【滙豐派息或回購】【滙豐估值】

至截稿前止，券商平均預料滙豐2022年全年NIM可按年擴闊0.27厘至1.47厘（點擊圖片放大），而期內淨利息收入有望按年增20.9%至320.1億美元，成為期內整體收入仍有增長的主因。

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延伸閱讀：美元 暫受惠於加息預期

2月19日：

【18：00】領展2月10日宣布供股集資，引發市場對同業都可能需要集資的憂慮。不過，藍籌地產股新地 （00016） 將於2月23日公布截至2022年底止的2023財年（年結日：6月底）中期業績，而近日卻獲摩根大通發表研究報告維持其「增持」的投資評級，並將目標價由之前的119.5元調升至131元。

摩通認為，新地2023財年中期盈利雖然將如預期般下跌，但是估計其下半財年的合約銷售指引將會正面，並預期集團將繼續受惠於住宅市場復甦。摩通續表示......

2月18日：

【07：00】本港與內地恢復通關後，市場憧憬熱門收息股之一的本港收租股有逐步復甦。不過，希慎 （00014） 主席利蘊蓮昨日傍晚在業績記者會上指，1至2月的時候市場對消費反應正面，但一開始人流並未大幅增加，因為當時正值農曆新年假期，亦有很多港人離港探親或旅遊；新年過後，集團留意到人流有所上升，惟仍未反彈到2018年水平，而且......

更多關於香港銀行業前景分析，詳見：【下一頁】

2月16日：

【15：30】渣打 （02888） 今日中午收市後公布截至2022年底全年業績，雖然期內淨利息收入及稅前溢利略遜市場預期，但是淨息差擴闊幅度、每股派息及回購規模均有驚喜（點撃圖片放大），分析詳見：【下一頁】

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【12：30】金屬股為股價以至股息率較波動的收息股，而歷史悠久的英國資產管理公司施羅德投資對黃金股的最新看法，詳見：【下一頁】

更多關於2月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【港鐵】【恒隆地產】【申洲國際】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

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